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進白宮2個多小時！ 郭董被外媒攔到了...
2017-04-28 08:15
郭董被外媒攔截到。（圖取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘在美國時間週四，進入美國白宮2個多小時，不過郭台銘不願證實是否有和川普見面。
《華盛頓郵報》報導，郭台銘在白宮待了兩個多小時，被記者問到是否和川普見面，他僅幽默回應：「我的記憶不好，我已經忘記了。」不願證實。
報導指出，記者問郭關於他在白宮討論的問題，郭台銘回應「我們簽約，會讓你知道。」不過目前仍不清楚白宮是否會對富士康的投資承諾做出新宣布。這次白宮的會議議程並沒有列入總統府公開的行程上，對此雙方似乎都很低調。
相關影片請見：
Taiwanese tech billionaire Terry Gou who promised Trump after elex he'd invest billions in US visited the WH today. pic.twitter.com/5Ev7wRcBXP— David Nakamura （@DavidNakamura） 2017年4月27日
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