進白宮2個多小時！ 郭董被外媒攔到了...

2017-04-28 08:15

〔即時新聞/綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘在美國時間週四,進入美國白宮2個多小時,不過郭台銘不願證實是否有和川普見面。

《華盛頓郵報》報導,郭台銘在白宮待了兩個多小時,被記者問到是否和川普見面,他僅幽默回應:「我的記憶不好,我已經忘記了。」不願證實。

報導指出,記者問郭關於他在白宮討論的問題,郭台銘回應「我們簽約,會讓你知道。」不過目前仍不清楚白宮是否會對富士康的投資承諾做出新宣布。這次白宮的會議議程並沒有列入總統府公開的行程上,對此雙方似乎都很低調。

Taiwanese tech billionaire Terry Gou who promised Trump after elex he'd invest billions in US visited the WH today. pic.twitter.com/5Ev7wRcBXP