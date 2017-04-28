| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

進白宮2個多小時！ 郭董被外媒攔到了...

郭董被外媒攔截到。（圖取自推特）

2017-04-28  08:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘在美國時間週四，進入美國白宮2個多小時，不過郭台銘不願證實是否有和川普見面。

《華盛頓郵報》報導，郭台銘在白宮待了兩個多小時，被記者問到是否和川普見面，他僅幽默回應：「我的記憶不好，我已經忘記了。」不願證實。

報導指出，記者問郭關於他在白宮討論的問題，郭台銘回應「我們簽約，會讓你知道。」不過目前仍不清楚白宮是否會對富士康的投資承諾做出新宣布。這次白宮的會議議程並沒有列入總統府公開的行程上，對此雙方似乎都很低調。

相關影片請見：

廣告
  • 鴻海董事長郭台銘。（彭博資料照）

    鴻海董事長郭台銘。（彭博資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 白宮 郭台銘
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：進白宮2個多小時！ 郭董被外媒攔到了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.