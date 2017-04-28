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北韓閱兵糗了！專家踢爆根本玩具槍

專家說，連護目鏡都沒有作戰功能。（取自每日郵報）

2017-04-28  08:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在本月15日「太陽節」大肆舉行閱兵儀式，紀念已故領導人金日成105歲冥誕，會場展示多款飛彈及武器，不過外媒報導，有軍事專家看過照片後踢爆，當天閱兵很多槍砲是「玩具槍」或假武器，連士兵戴的太陽眼鏡也不適合作戰，這些都只是用來吹噓。

《每日郵報》報導，美國前情報人員邁克爾·普里森（Michael Pregent）看過北韓閱兵照片後說，「許多武器都是假的」，許多人甚至可能拿著「玩具」。

報導提到，當天遊行的照片顯示，北韓突擊隊士兵展示連接手榴彈發射器的AK-47突擊步槍，普里森說，該榴彈發射器其實只是螺旋形彈匣，士兵手中的AK-47步槍可能根本沒有上子彈，因為北韓國內生產的彈藥嚴重不足。

普里森也說，北韓這些「武器」很可笑，他舉例，有些槍枝可以看到槍口上有塑膠；他也說，北韓士兵手持的鍍銀步槍，可能只是塗顏色上去；而突擊隊成員戴的「護目鏡」是普通的太陽眼鏡，對眼睛幾乎沒有保護作用，不適合在戰場使用。

普里森說，北韓的確有強大的導彈，但在閱兵中，士兵手持的很有可能只是玩具導彈，「因為金正恩大概不想誤射觀眾席」。

北韓4月15日「太陽節」舉行閱兵儀式，士兵展示各種武器。（美聯社資料照）

北韓4月15日「太陽節」舉行閱兵儀式，展示導彈等武器。（美聯社資料照）

專家認為，這些「武器」是可笑的，因為可以看到塑料在槍口上。（取自每日郵報）

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