快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
北韓閱兵糗了！專家踢爆根本玩具槍
2017-04-28 08:06
專家說，連護目鏡都沒有作戰功能。（取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓在本月15日「太陽節」大肆舉行閱兵儀式，紀念已故領導人金日成105歲冥誕，會場展示多款飛彈及武器，不過外媒報導，有軍事專家看過照片後踢爆，當天閱兵很多槍砲是「玩具槍」或假武器，連士兵戴的太陽眼鏡也不適合作戰，這些都只是用來吹噓。
《每日郵報》報導，美國前情報人員邁克爾·普里森（Michael Pregent）看過北韓閱兵照片後說，「許多武器都是假的」，許多人甚至可能拿著「玩具」。
報導提到，當天遊行的照片顯示，北韓突擊隊士兵展示連接手榴彈發射器的AK-47突擊步槍，普里森說，該榴彈發射器其實只是螺旋形彈匣，士兵手中的AK-47步槍可能根本沒有上子彈，因為北韓國內生產的彈藥嚴重不足。
普里森也說，北韓這些「武器」很可笑，他舉例，有些槍枝可以看到槍口上有塑膠；他也說，北韓士兵手持的鍍銀步槍，可能只是塗顏色上去；而突擊隊成員戴的「護目鏡」是普通的太陽眼鏡，對眼睛幾乎沒有保護作用，不適合在戰場使用。
普里森說，北韓的確有強大的導彈，但在閱兵中，士兵手持的很有可能只是玩具導彈，「因為金正恩大概不想誤射觀眾席」。
北韓4月15日「太陽節」舉行閱兵儀式，士兵展示各種武器。（美聯社資料照）
北韓4月15日「太陽節」舉行閱兵儀式，展示導彈等武器。（美聯社資料照）
專家認為，這些「武器」是可笑的，因為可以看到塑料在槍口上。（取自每日郵報）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 搶攻國機國造 產學聯盟擴大規模
- 婦聯會所邀學者》林德政：婦聯會由蔣夫人一人決定
- 川普大降企業稅 邊境稅未列入
- 若有衛星電話 宸君生還機會大
- 《自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！
- MLB》42歲蝴蝶球投手丟直球 卻讓捕手接不到（影音）
- 紐約直擊宏碁電競筆電大改款 超薄高效好威
- 才女作家林奕含留遺書 家中上吊自殺
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 川普稅改若過 Fed恐加速升息
- 《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況
- 前瞻基建》徐國勇：哪個立委不要建設 大膽講出來
- 袁詠琳獻愛心 換母親節禮物
- 端午連假 高鐵加開156班次疏運
- 月眉古宅小旅行 體驗農家情
- 偷拐搶騙都來 17舒淇被起訴
- 挖角選手 各縣市祭利多
- 盼了17年 員山童玩公園下月動工
- 助蒜農保收成 高職生研究獲佳作
- （影音）19歲美少女來台旅行憶初戀 創作《士林夜市》網友戀愛惹
- 基襪大戰 田中將大對決塞爾 今日賽事預告與轉播
- 胡智為有亞契緣 練習也作伴
- 水準不夠掀波 屏東縣府：肯定新南國小
- 「連ATM都不留！」 農會未續租台銀將撤出農村
- 04/28 各報重點新聞一覽
- 跨不過這兩關 殷仔首吞滿貫砲
- 東洋跨足流感疫苗市場 拿下台灣獨家銷售權
- 全中運》跳遠林佳興 浪子回頭換首金
- 半潛艇船澎湖風櫃擱淺 人龍救援21旅客
- 衛星追蹤赤腹鷹 「墾丁四號」北返過境澎湖
- 鹽巴雪水撐32天 梁聖岳暴瘦30公斤
- 油價走弱 紐約原油期貨創一個月新低
- 駕駛怨苛刻 桃客：月薪不輸同業
- 居民反對蓋公宅 傳今晚蛋洗官員
- 川普不退出NAFTA 但要重新修正
- 南投污水下水道施工 公車改道惹怨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Trump call can be repeated: Tsai
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓閱兵糗了！專家踢爆根本玩具槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分