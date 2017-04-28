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慘！女玩高空彈跳 繩索太長直接撞擊河面…

女子玩高空彈跳出意外。（圖取自影片）

2017-04-28  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕玩高空彈跳時，最怕的就是繩子太長，國外發生有年輕女子在橋上玩高空彈跳，結果直接撞擊河面的慘事。

《每日郵報》報導，一名年輕女子在玻利維亞一條15公尺高的橋上，開心地嘗試高空彈跳，結果在眾目睽睽下，她因繩子太長直接墜河，發出相當大的聲響，旁邊圍觀群眾一陣驚呼。

報導指出，當下那名女子全身無法動彈，僅能開闔眼睛，幸虧送醫後檢查她只受了輕傷。對此高空彈跳負責公司表示，該意外是人為疏失，並全面支付女子醫療費用。

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