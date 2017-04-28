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特訓！印度300中學生 練就雙手同時寫字

印度這所農村中學訓練學生雙手同時寫字。（取自《每日郵報》）

2017-04-28  08:04

〔即時新聞／綜合報導〕一般印象左撇子比較聰明，印度一所中學訓練學生學習雙手寫字的技能，在每堂45分鐘的課程中，有15分鐘手寫練習，目前全校300名學生都能左右手同時寫字。

《每日郵報》報導，印度偏遠地區辛格勞利（Singrauli）的這所農村中學，校長是軍旅出身，他知道印度獨立後首位總統普拉薩德（Rajendra Prasad）是雙撇子，非常推崇，也決定訓練學生成為雙槍將，藉此提升學生注意力集中及學習能力。

在印度有10％的人口是用左手寫字，僅有1％可以用雙手寫字。但在這所中學，小一開始教左手寫字，小三便能雙手寫。全校300名學生都練就雙手同時寫字的技能，更厲害的還能用雙手同時寫不同種類的文字。這項獨特教學法吸引專家學者的興趣，南韓研究人員2年前專程到訪。

印度這所農村中學訓練學生雙手同時寫字。（取自《每日郵報》）

印度這所農村中學訓練學生雙手同時寫字。（取自《每日郵報》）

印度這所農村中學訓練學生雙手同時寫字。（取自《每日郵報》）

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