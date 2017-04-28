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聯航執行長為巨兔搭機死亡事件道歉
2017-04-28 04:12
〔中央社〕聯合航空公司執行長穆尼奧斯今天表示，本月初乘客遭強行拖下機的事件，是因為「制度疏忽」而發生；90公分巨兔日前從英國搭乘聯航班機赴美，結果卻死於貨艙，他也表示道歉。
聯合航空公司（United Airlines）執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）27日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，對於願意讓座的乘客，今後將提高補償，對於內部員工則要加強訓練，同時也要降低超額預售的狀況。
穆尼奧斯說，營運思維是非常重要的，「有時候我們會忘記，我們所載運的是有血有肉的人，有著他們的興趣，以及需求。」
他表示，把人們聯結起來，字面意思看來，「意涵則是把你跟你認為重要的事情聯結起來，不管你的座位是在哪裡。」
亞裔乘客陶大衛9日從聯航班機座位被強行拖下機引發風波後，本週又傳出一隻90公分巨兔從英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）搭乘聯航班機赴美，但抵達芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）後，卻被發現已經死在貨艙，對於品牌形象已經受挫的聯航來說，有如雪上加霜。
根據媒體報導，名叫「西蒙」（Simon）的這隻巨兔，爸爸正是「世界第一巨兔」，身長1.3公尺的「達萊亞斯」（Darius），「西蒙」漂洋過海到美國，原本是要送交一位知名人士領養。
「西蒙」飼主愛德華茲（Annette Edwards）表示，搭機之前牠剛做過體檢，健康狀況非常好，「飛航途中肯定發生了某些奇怪的狀況，我想知道到底發生了什麼事。」
穆尼奧斯在訪問中表示：「對於乘客的任何損失，不管是行李，或是摯愛的寵物，我們都深感抱歉。」
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