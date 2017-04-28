聯航與拖下機乘客陶大衛和解 金額不詳

2017-04-28 04:00

〔中央社〕美國亞裔醫師陶大衛本月初遭聯合航空公司粗暴拖下班機，引發國際公憤，他的律師今天表示，聯航已和陶大衛達成和解，但未透露金額。

69歲的陶大衛（David Dao）是越南裔美國人，他9日在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）搭上聯航班機，原定飛往肯塔基州的路易斯市（Louisville），但因座位超賣，聯航為了空出位子容納四位機組員，派出航警將他硬拖下機，導致他受傷就醫。

根據陶大衛律師團，陶大衛在被硬拖下機時除了腦震盪，鼻樑骨折，還有兩個牙齒脫落。事發過程被人拍下後，影片在網路上瘋傳，重創聯合航空形象。

聯合航空今天稍早表示，今後若班機機位超賣，願意提供自願放棄機位的乘客最多1萬美元（約新台幣30萬1014元）。

聯航也表示，將採取行動減少超賣班機，並且改善顧客滿意度。