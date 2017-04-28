台灣作曲家林佳瑩 奪英國作曲比賽首獎

2017-04-28 02:04

〔中央社〕台灣新銳作曲家林佳瑩的創作「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）在300多件作品中脫穎而出，奪得英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽首獎。

「愛之歌」國際作曲比賽（Love Song Composing Competition）由英國鋼琴家霍華德（William Howard）發起，他在去年6月發表專輯「16首情歌」（SixteenLove Songs），給他靈感想要廣邀全球作曲家，了解當代對「愛」的詮釋。評審團包括首位女性英國王室御用作曲家維爾（Judith Weir）等人。

比賽分為25歲以上及25歲以下2組，曲長限定3分鐘，吸引來自全球61國共526件投件數，參賽年齡從13歲到90歲都有，但女性作曲家較少，在25歲以上組別僅占17％，25歲以下組別占31％。

林佳瑩參加的25歲以上組別共有374件參賽作品，她以「Chanson Perpetuelle」（永恆之歌）脫穎而出，獲得25歲以上組別首獎，擊敗第二及第三名的英國作曲家。她也是兩個組別共6名得獎者中，唯一的女性作曲家。

林佳瑩畢業於國立台北藝術大學，於英國曼徹斯特大學取得作曲碩士，目前正在義大利國立羅馬音樂學院攻讀博士。她曾多次在國際大賽中留下優異的獲獎紀錄，包括在義大利法魯利國際作曲比賽榮獲首獎，在芬蘭西貝流士國際作曲大賽拿下第3名。

林佳瑩受訪表示，她的作品設定了節奏為動機，貫穿整首作品，但隨著曲子的發展、擴張，加入裝飾音等，到最後已經偵測不到動機，藉此表示「永恆」的概念。

霍華德26日晚間在倫敦舉辦演奏會，林佳瑩的得獎作品也在當晚首演，中華民國駐英國代表林永樂到場聆聽，並向林佳瑩表達祝賀之意。