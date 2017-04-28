日俄領袖籲北韓等 避免會升高緊張舉措

2017-04-28 00:38

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和日本首相安倍晉三今天呼籲北韓和其他國家，避免就平壤核計畫問題做出會升高緊張的舉措或放話。

蒲亭和安倍舉行會談後，在莫斯科舉行記者會表示，兩國領袖同意緊密合作，嘗試協助化解朝鮮半島緊張情勢。

蒲亭在記者會上也表示，他希望討論北韓議題的六方會談恢復舉行。