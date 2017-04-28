蔡英文受訪 美國務院重申信守一中政策

2017-04-28 00:14

〔中央社〕總統蔡英文表示，不排除與美國總統川普再度通話的機會，對此，美國國務院今天指出，不評論假設性議題，但強調美國仍信守長期以來的「一中政策」。

國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）透過電子郵件回覆中央社記者詢問時，做上述表示。

蔡總統接受路透社專訪時指出，期待在重要時刻與關鍵事務上，能有機會與美國政府有更直接的溝通，不排除與川普本人再度通電話的機會；蔡總統還表示，基於台灣的防衛需求，不排除向美國購買F-35戰機。

關於蔡總統提到不排除與川普再度通話，崔葛瑞斯指出，美國不評論假設性的議題，而如同美國過去所說的，在有關兩岸的議題上，美國長期以來的政策沒有改變，美國仍信守「一中政策」。

有關台灣不排除購買F-35的自主防衛需求，她則回覆，在美國長期以來的政策下、美國對台軍售要依據台灣關係法及基於對台灣自主防衛需求的評估。

她說，美國數十年來歷任政府一直深深信守滿足台灣防衛需求的承諾，而川普政府決心「全面落實」台灣關係法中提到、為讓台灣能維持充分自主防衛能力，美國提供台灣防衛設施與服務的相關條文。

崔葛瑞斯指出，台灣具備防衛能力，這讓台灣有信心與中國大陸接觸，透過對話改善兩岸關係，在這一情況下，美國軍售台灣，不只是對台海兩岸、也是支持了整個亞太區域的和平與穩定。

她最後提到，川普政府會與國會諮詢，持續評估台灣的防衛需求。