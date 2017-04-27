美韓指部司令：中國仍不願採取行動影響北韓穩定

2017-04-27 23:52

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕美國韓指部司令布魯克斯今天在書面證詞中表示，他們評估，中國對北韓的作為感到挫折，但北京對於採取根本上會影響到北韓穩定的行動仍然猶疑。中國最近拒絕讓北韓的煤進口是正面發展，他們期望北京了解到北韓的去核武化符合中、美、南韓、日本與俄國的利益。

美國參院軍委會今天就北韓危機舉行聽證會，邀請美軍太平洋司令哈里斯以及布魯克斯作證。目前人在南韓的布魯克斯透過書面證詞說明了北韓最新情勢發展。

他指出，金正恩決心以朝鮮人民為代價維持政權，北韓的首要目標是發展可靠的核嚇阻能力以防止任何外力介入北韓事務。金正恩相信透過制衡美、韓和區內其它國家的軍事能力，對其本土造成核武威脅，能主導國際話語權，美國和盟邦最有效的反應就是在軍事上做好最佳準備。

布魯克斯在證詞中說，中國削弱對金正恩政權的支持為強化北韓與俄國的關係打開了一扇門，不過俄國深陷本土和中東的衝突，能用於亞太的能力有限。俄國執行了最近的聯合國安理會決議，要求銀行停止與北韓的往來。但是俄國也和中國同聲反對部署薩德反飛彈系統，中俄領袖都表示要採取進一步的反制措施。

然而，韓日兩國支持雙邊合作的民意則因此增強，美國致力強化美日韓三邊的合作。他說，北韓持續漠視國際社會一致的聲音，繼續發展大規模殺傷性武器，美國和盟邦必須繼續展現展心，最有效的方法就是採取配合能推進美韓在外交、資訊、經濟、情報、執法及金融方面已採取的手段。

哈里斯則在答詢中表示，川習會後，中國國家主席習近平似乎更願意使用對北韓的影響力，北韓至今沒有再進行核試，中國能做多少還有待觀察，但應給中國一個機會，中國最有效的手段是經濟，因為北韓有百分之80的經濟是與中國進行的。中國最擔心的是一個會與美國站在同一陣線的統一朝鮮半島還有難民問題。