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世越號船內搜尋 首次發現失蹤者遺物
2017-04-27 23:04
南韓政府正在打撈上岸的「世越號」進行船內搜尋工作。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府正在打撈上岸的「世越號」進行船內搜尋工作，政府官員表示，今（27）日首次發現失蹤者的遺物，為一件男生校服。
《韓聯社》報導，南韓海洋水產部的「世越號」現場處裡本部表示，今日在船內搜索時找到了28件物品，包括3部手機、10件衣服、9雙鞋子、3個包包和3個電子設備。
當局表示，其中一件衣服是在「世越號」4樓的船首發現，已確認是失蹤的檀園高中朴姓男學生的校服，但沒有發現朴男的遺體。
「世越號」於2014年4月16日沉沒，奪走304條人命，大部分是學生。至今仍有9人的遺體未尋獲，包含4名學生和2名教師，當局寄望在3個月內完成找尋遺體目標。
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