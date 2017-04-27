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2港女日本高山訂房未現身 驚動警方上山尋人挨批

2名港女原先要上山入住飯店，不過遲遲未現身，飯店擔心2人危險，因此報警求助，事後證實2人目前安全。（圖擷自日本tbs）

2017-04-27  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕2名香港女子昨天預計到立山黑部山上一間旅館住宿，不過卻遲遲未入住，飯店人員擔心2人出意外，選擇向警方報案，警方還動員救難人員上山尋人，事後才得知2人安全，新聞曝光後引發香港網友批評。

多家日媒報導，香港2名30多歲女子昨天預計入住立山連峰一間旅館，不過一直到昨晚9點45分都沒有出現，僅有傳出一封簡訊稱可能無法到，飯店擔心2人安全，決定報警。富山縣警方隨後動用人力上山協尋，甚至派出直升機搜索。

香港入境事務處今天下午表示，2名女子目前已經安全。不過由於2人沒有向旅館和當地警方聯繫，新聞曝光後引發部分香港網友批評。

有人批評，「去到國外你就代表香港，就算你不這樣認為，也改變不了人家想法，不要再破壞香港形象的事了」不過也有民眾認為，2人可能無法聯繫飯店，不應直接批評，也有人坦言「的確好多關於香港人出外旅遊的醜事發生」。

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