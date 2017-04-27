俄海軍偵查艦撞貨輪 土耳其外海沉沒

2017-04-27 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍一艘偵查艦，今（27）日在土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近與一艘貨輪相撞，造成艦艇損壞沉沒，所幸船上78人全數獲救。

綜合外媒報導，俄羅斯黑海艦隊的一艘偵查船「Liman」，在距離土耳其Kilyos沿岸18海浬處，疑似因大霧能見度低，與一艘運載牲畜、掛著非洲多哥（Togo）國旗的貨輪相撞。

在意外發生後，貨輪沒有發生損壞、機組也沒有請求援助，但俄國的研究船則因此損壞下沉，土耳其相關單位出動救援，所幸船上78人全數無礙。土國海岸警衛隊說，「沒有人死亡或失蹤」。

俄國國防部表示，「Liman」的船員安全無恙，準備從土耳其救援船撤離到俄國船隻上。