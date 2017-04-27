雲南發現新化石 2億年前的三疊復興魚現形

2017-04-27 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國發現2億年前的魚化石！考古團隊在雲南東部的野外地質研究，在曲靖市羅平縣發現一種約2.44億年前的化石，命名為三疊復興魚。

據《中新網》報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究團隊，自2009年開始考古，並在曲靖市羅平縣陸續發現6塊近鲱形類魚化石，這些化石保存較為完整，但個體較小（頭長約25公釐）、在埋藏過程被壓得較扁，近期宣布命名為三疊復興魚化石。

徐光輝研究團隊表示，曲靖市羅平縣的魚類化石豐富，屬於三疊紀的三疊復興魚是繼羅平強壯魚之後，近鯡形魚類的又一重要發現，也是在研究二疊紀末期生物大絕滅後，對海洋生態系統的復甦具有很高的科學價值。