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雲南發現新化石 2億年前的三疊復興魚現形

2017-04-27  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國發現2億年前的魚化石！考古團隊在雲南東部的野外地質研究，在曲靖市羅平縣發現一種約2.44億年前的化石，命名為三疊復興魚。

據《中新網》報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究團隊，自2009年開始考古，並在曲靖市羅平縣陸續發現6塊近鲱形類魚化石，這些化石保存較為完整，但個體較小（頭長約25公釐）、在埋藏過程被壓得較扁，近期宣布命名為三疊復興魚化石。

徐光輝研究團隊表示，曲靖市羅平縣的魚類化石豐富，屬於三疊紀的三疊復興魚是繼羅平強壯魚之後，近鯡形魚類的又一重要發現，也是在研究二疊紀末期生物大絕滅後，對海洋生態系統的復甦具有很高的科學價值。

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  • 中國考古研究在雲南發現2億多年前的魚化石，命名為三疊復興魚。（圖擷取自中網）

    中國考古研究在雲南發現2億多年前的魚化石，命名為三疊復興魚。（圖擷取自中網）

  • 這樣完整的三疊復興魚化石，是考古魚類中的重要發現。（圖擷取自中網）

    這樣完整的三疊復興魚化石，是考古魚類中的重要發現。（圖擷取自中網）

  • 雲南羅平生物群是世界上生物多樣性最高的三疊紀海生化石庫之一，在研究二疊紀末期生物大絕滅後，海洋生態系統的復甦具有很高的科學價值。（圖擷取自中網）

    雲南羅平生物群是世界上生物多樣性最高的三疊紀海生化石庫之一，在研究二疊紀末期生物大絕滅後，海洋生態系統的復甦具有很高的科學價值。（圖擷取自中網）

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