主場優勢不再！馬克宏返鄉被噓爆 民眾高喊勒班總統
2017-04-27 20:06
馬克宏回到主場，卻慘遭民眾噓聲伺候。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選首輪由馬克宏（Emmanuel Macron）獲勝，第二輪將與極右派勒班（Marine Le Pen）對決，當地時間26日兩人在馬克宏故鄉造勢，不過他完全失去主場優勢，被當地勞工狂噓，反而是勒班獲得勞工喝采。
綜合外媒報導，馬克宏在首輪投票風光獲勝，不過卻因高調慶功引來罵聲，有不少人認為他太輕敵，目前第二輪民調仍由馬克宏領先，不過26日在自己家鄉亞眠（Amiens）卻被嗆爆。
兩人分別在亞眠的一間惠而浦（Whirlpool）工廠造勢，馬克宏原本要與當地工人會談，不過卻遭到大批工人圍堵，眾人噓聲不斷，還有不少人喊勒班才是總統。勒班則在馬克宏到場前也在該工廠現身，她反而獲得工人歡迎，許多人開心和她合照，兩人並未碰面。
該工廠預計將被遷移至波蘭，許多人將面臨失業，馬克宏表示無法阻止公司裁員，但會積極為工廠爭取買家。勒班則表明會拯救工廠，並說若工廠外移，屆時將針對產品課高達35%的稅。
報導指出，這是馬克宏面對政壇老手時，無力招架的例子之一。此次勒班鼓勵工人抵制野蠻的全球化，許多民眾在勒班現身時高喊「勒班總統！」
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