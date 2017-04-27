主場優勢不再！馬克宏返鄉被噓爆 民眾高喊勒班總統

馬克宏回到主場，卻慘遭民眾噓聲伺候。（彭博社）

2017-04-27 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選首輪由馬克宏（Emmanuel Macron）獲勝，第二輪將與極右派勒班（Marine Le Pen）對決，當地時間26日兩人在馬克宏故鄉造勢，不過他完全失去主場優勢，被當地勞工狂噓，反而是勒班獲得勞工喝采。

綜合外媒報導，馬克宏在首輪投票風光獲勝，不過卻因高調慶功引來罵聲，有不少人認為他太輕敵，目前第二輪民調仍由馬克宏領先，不過26日在自己家鄉亞眠（Amiens）卻被嗆爆。

兩人分別在亞眠的一間惠而浦（Whirlpool）工廠造勢，馬克宏原本要與當地工人會談，不過卻遭到大批工人圍堵，眾人噓聲不斷，還有不少人喊勒班才是總統。勒班則在馬克宏到場前也在該工廠現身，她反而獲得工人歡迎，許多人開心和她合照，兩人並未碰面。

該工廠預計將被遷移至波蘭，許多人將面臨失業，馬克宏表示無法阻止公司裁員，但會積極為工廠爭取買家。勒班則表明會拯救工廠，並說若工廠外移，屆時將針對產品課高達35%的稅。

報導指出，這是馬克宏面對政壇老手時，無力招架的例子之一。此次勒班鼓勵工人抵制野蠻的全球化，許多民眾在勒班現身時高喊「勒班總統！」