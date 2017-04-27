| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
生人迴避！彰化今晚又要「送肉粽」 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

主場優勢不再！馬克宏返鄉被噓爆 民眾高喊勒班總統

馬克宏回到主場，卻慘遭民眾噓聲伺候。（彭博社）

2017-04-27  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選首輪由馬克宏（Emmanuel Macron）獲勝，第二輪將與極右派勒班（Marine Le Pen）對決，當地時間26日兩人在馬克宏故鄉造勢，不過他完全失去主場優勢，被當地勞工狂噓，反而是勒班獲得勞工喝采。

綜合外媒報導，馬克宏在首輪投票風光獲勝，不過卻因高調慶功引來罵聲，有不少人認為他太輕敵，目前第二輪民調仍由馬克宏領先，不過26日在自己家鄉亞眠（Amiens）卻被嗆爆。

兩人分別在亞眠的一間惠而浦（Whirlpool）工廠造勢，馬克宏原本要與當地工人會談，不過卻遭到大批工人圍堵，眾人噓聲不斷，還有不少人喊勒班才是總統。勒班則在馬克宏到場前也在該工廠現身，她反而獲得工人歡迎，許多人開心和她合照，兩人並未碰面。

該工廠預計將被遷移至波蘭，許多人將面臨失業，馬克宏表示無法阻止公司裁員，但會積極為工廠爭取買家。勒班則表明會拯救工廠，並說若工廠外移，屆時將針對產品課高達35%的稅。

報導指出，這是馬克宏面對政壇老手時，無力招架的例子之一。此次勒班鼓勵工人抵制野蠻的全球化，許多民眾在勒班現身時高喊「勒班總統！」

廣告
  • 勒班獲得喝采，開心與民眾合照。（法新社）

    勒班獲得喝采，開心與民眾合照。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勒班 法國 法國大選 法國總統大選 馬克宏
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：主場優勢不再！馬克宏返鄉被噓爆 民眾高喊勒班總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.