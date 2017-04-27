高中生情侶反抗父母 三秒膠把手掌黏在一起

2017-04-27 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕遼寧省大連一名15歲高中女生和一名17歲的上海男生，在網路上認識並且相戀。但因為女方的成績退步，女方父母反對這段感情。少年竟搭飛機到大連，兩人用三秒膠把手掌黏在一起，表達永不分離的決心。

根據中國媒體《半島晨報》報導，少女的成績節節退步，從校排前100名退到200名外，他父親偷看女兒的手機，結果發現她和一名住在上海的少年戀愛，上課的時候也用手機跟少年聊天。少女的父親因此把女兒的手機沒收，家中的網路也停掉。

不過少女還是利用到校時間，跟同學借手機保持聯絡，兩人因為這樣艱困的局面，反而感情更好。前（25）日，少女的老師通報家長，少女翹課了，後來發現，少年搭飛機到大連與少女見面，兩人把手掌用三秒膠黏合並且到少女家。少女父親因此怒不可遏，硬是把兩人黏在一起的手扯開，與少年發生激烈的爭吵，少年後來報警，驚動了警方。

警方了解，兩人因為聊天時間長了，培養出感情，今年年初時，少年也有搭飛機來大連。少年的母親透過電話表示，少年本來以上海復旦大學為目標，卻因為戀情受到阻擾而罹患上憂鬱症休學在家，本來兒子是跟她說要出門散心，沒想到搭飛機去了大連。

在警方耐心勸導之下，雙方的父母承諾會和孩子溝通，這對小情侶也同意不會再用這樣的方式來反抗。