川普就職將滿100天 《辛普森家庭》推嘲諷短片

川普就職總統將滿100日，美國經典卡通《辛普森家庭》特地推出一段影片紀念。（圖擷取自youtube）

2017-04-27 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在29日就任滿100天，美國經典卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）為此特地推出一段影片紀念。

綜合外媒報導，《辛普森家庭》推出的影片中，一開始登場的是屢出糗的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），他在白宮新聞室上吊，身上掛的牌子上還寫著「我退出」。之後畫面轉到川普的女婿庫西納（Jared Kushner）和白宮首席策士巴農（Steve Bannon），兩人在白宮互掐。

川普本人則半臥在一張床上，細數自己就職100日的成果，包括他的高爾夫球障礙減少了、推特追隨者增加了。隨後川普打開電視，畫面中，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）成了最高法院法官，正使用新的平台銷售服裝和配飾。

在影片結尾，卡通主角荷馬（Homer Simpson）和他的妻子美枝正坐在電視機前看川普的新聞，美枝抱怨，她應該持續服用抗抑鬱藥物整整4年。

《辛普森家庭》在2000年曾預測川普會當上美國總統，在去年大選結果出爐時引發討論。但編劇葛瑞尼（Dan Greaney）去年表示，當初編寫這個劇情是為向美國發出警告，而不是為了準確預測。

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