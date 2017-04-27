| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
生人迴避！彰化今晚又要「送肉粽」 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

川普就職將滿100天 《辛普森家庭》推嘲諷短片

川普就職總統將滿100日，美國經典卡通《辛普森家庭》特地推出一段影片紀念。（圖擷取自youtube）

2017-04-27  19:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在29日就任滿100天，美國經典卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）為此特地推出一段影片紀念。

綜合外媒報導，《辛普森家庭》推出的影片中，一開始登場的是屢出糗的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），他在白宮新聞室上吊，身上掛的牌子上還寫著「我退出」。之後畫面轉到川普的女婿庫西納（Jared Kushner）和白宮首席策士巴農（Steve Bannon），兩人在白宮互掐。

川普本人則半臥在一張床上，細數自己就職100日的成果，包括他的高爾夫球障礙減少了、推特追隨者增加了。隨後川普打開電視，畫面中，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）成了最高法院法官，正使用新的平台銷售服裝和配飾。

在影片結尾，卡通主角荷馬（Homer Simpson）和他的妻子美枝正坐在電視機前看川普的新聞，美枝抱怨，她應該持續服用抗抑鬱藥物整整4年。

《辛普森家庭》在2000年曾預測川普會當上美國總統，在去年大選結果出爐時引發討論。但編劇葛瑞尼（Dan Greaney）去年表示，當初編寫這個劇情是為向美國發出警告，而不是為了準確預測。

相關影片請見：

廣告
  • 《辛普森家庭》在2000年曾預測川普會當上美國總統，在去年大選結果出爐時引發討論。（美聯社）

    《辛普森家庭》在2000年曾預測川普會當上美國總統，在去年大選結果出爐時引發討論。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美國 辛普森家庭
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：川普就職將滿100天 《辛普森家庭》推嘲諷短片


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.