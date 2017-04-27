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破天荒！ 為了一張圖 強國國防部首次公開道歉

2017-04-27  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部新聞局長、新聞發言人楊宇軍，在今（27）日例行記者會上，為其官方微博上的一張圖片公開道歉。中國官媒表示，這是中國國防部首次公開道歉承認工作疏失。

中國官媒《環球時報》報導，中國國防部的官方微博「國防部發布」，在23日貼出一張圖，慶祝中國海軍成立68週年，但卻被發現這張圖錯誤百出，除了有中國航母，竟還出現美國軍艦和俄羅斯飛機。網友紛紛痛批工作人員的職業素養，稱這是不該有的常識錯誤。

對此，楊宇軍在今日公開道歉，「疏忽在小編，責任領導擔。在此我代表小編團隊，向所有關注、關心和支持我們的粉絲表示誠摯歉意和衷心感謝。」該媒體稱，這是中國國防部首次公開道歉承認工作疏失。

迄今，這張錯誤百出的圖並未刪除。楊宇軍說，把圖和網友評論留下，對他們來說是一種警示。

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  • 眼尖的網友發現，圖上除了有中國航母，竟還出現美國軍艦和俄羅斯飛機。（圖取自《環球網》）

    眼尖的網友發現，圖上除了有中國航母，竟還出現美國軍艦和俄羅斯飛機。（圖取自《環球網》）

  • 中國國防部的官方微博「國防部發布」，在23日貼出一張圖，慶祝中國海軍成立68週年。（圖取自《環球網》）

    中國國防部的官方微博「國防部發布」，在23日貼出一張圖，慶祝中國海軍成立68週年。（圖取自《環球網》）

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