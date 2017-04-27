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繼丹麥生蠔後...古巴遭螃蟹入侵 中網友等不及幫消滅

大量螃蟹入侵古巴豬灣，中國網友表示超想吃。（路透）

2017-04-27  18:13

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥因生蠔太泛濫，日前丹麥駐中國使館呼籲中國人到當地幫忙吃生蠔，許多中國民眾相當興奮；今天又傳出古巴豬灣（Bay of Pigs）也出現上百萬隻螃蟹入侵，許多中國網友再度爆走，直說「前有生蠔，後有螃蟹，國外真是吃貨天堂啊！」

綜合外媒報導，古巴豬灣最近又被超大量螃蟹入侵，許多民宅、馬路上都可看到壯觀螃蟹爬行身影，不過當地民眾不敢亂吃，他們認為該螃蟹有毒。不過事件造成中國網友爆動，他們私下研判應該沒有毒，因為照片上有鳥在吃，還聲稱要用「舌尖」去「消滅」牠們。

中國網友熱烈討論百萬螃蟹，有不少人蠢蠢欲動問，「能吃嗎？」也有人自豪說，「生蠔和螃蟹都被我們（中國人）吃到怕，所以都跑國外定居去了」還有人已計畫好行程，「可以暑假去丹麥在海邊一邊欣賞美景一邊吃生蠔，十一黃金週再去古巴啃啃秋天的大螃蟹」。

其他網友則教大家如何調味，「中國帶著蒜蓉孜然來了」、「我只帶鎮江香醋和薑絲兒」、「前有生蠔，後有螃蟹，國外真是吃貨天堂啊！」還有人形容「中國是野生動物的地獄」。

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  • 路面上的螃蟹數量相當驚人。（路透）

    路面上的螃蟹數量相當驚人。（路透）

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