足球賽嗆港人、舉政治標語 中國球迷害球隊被罰

中球迷高舉政治標語，亞洲足協決定開罰。（圖片取自網路）

2017-04-27 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲足球冠軍聯賽昨日由港超「東方龍獅」出戰中超「廣州恒大」，最終以0:6落敗，但過程中雙方球迷隔空叫陣，恒大球迷甚至舉出「殲英犬、滅港毒」的標語，並集體對港人大罵「X你老母」。由於該標語帶有政治色彩，亞洲足協決定祭出懲罰。

綜合外媒報導，昨日賽事進行到尾聲，恒大球迷拿出巨幅標語，上頭寫著「殲英犬、滅港毒」，儘管只有短短數十秒，但明顯違反賽場上禁止涉及政治與種族歧視標語的規定，東方龍獅已在當下拍照存證，並在賽後向香港足總及亞洲足協委派的場監匯報，亞洲足協也認定此舉違規。

按照規範，球隊應確保比賽期間，看台及其周邊範圍的秩序，因此，恒大可能遭罰兩場主場賽事閉門進行，以及15000美元（約台幣45.5萬）以上的罰款，鬧事球迷則2年內不得入場，且因該幅標語面積龐大，預料將會有多名球迷受罰。

整起事件疑為香港球迷噓中國國歌、舉香港旗，不滿的中國球迷在場內舉出「殲英犬、滅港毒」的標語，還集體向港人大聲怒罵「X你老母」、「漢奸」、「走狗」等不雅文字。