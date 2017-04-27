足球賽嗆港人、舉政治標語 中國球迷害球隊被罰
2017-04-27 17:41
中球迷高舉政治標語，亞洲足協決定開罰。（圖片取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕亞洲足球冠軍聯賽昨日由港超「東方龍獅」出戰中超「廣州恒大」，最終以0:6落敗，但過程中雙方球迷隔空叫陣，恒大球迷甚至舉出「殲英犬、滅港毒」的標語，並集體對港人大罵「X你老母」。由於該標語帶有政治色彩，亞洲足協決定祭出懲罰。
綜合外媒報導，昨日賽事進行到尾聲，恒大球迷拿出巨幅標語，上頭寫著「殲英犬、滅港毒」，儘管只有短短數十秒，但明顯違反賽場上禁止涉及政治與種族歧視標語的規定，東方龍獅已在當下拍照存證，並在賽後向香港足總及亞洲足協委派的場監匯報，亞洲足協也認定此舉違規。
按照規範，球隊應確保比賽期間，看台及其周邊範圍的秩序，因此，恒大可能遭罰兩場主場賽事閉門進行，以及15000美元（約台幣45.5萬）以上的罰款，鬧事球迷則2年內不得入場，且因該幅標語面積龐大，預料將會有多名球迷受罰。
整起事件疑為香港球迷噓中國國歌、舉香港旗，不滿的中國球迷在場內舉出「殲英犬、滅港毒」的標語，還集體向港人大聲怒罵「X你老母」、「漢奸」、「走狗」等不雅文字。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 長庚護理師兼「看護」幫癱男顧中風媽
- 39年的堅持！紅豆餅只賣銅板價 因為「紅豆伯」說...
- 質疑「雙橡園」國徽被遮 國民黨批自欺欺人
- 瑞芳》活動中心綠屋頂 學童小農基地
- 幫倒忙害台北愛樂演出遭撤 鄭麗君：將助善後
- 黃健瑋遭女友情變 發狂揍黃河一大拳
- 婦聯會勞軍捐爭議 學者：屬強制稅捐是國家財產
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 日職》比5月2日更早！川崎宗則明上一軍
- 被拍到夜開賓利載港妹 吳宗憲這麼說…
- 川普政府揭示史上最大稅改計畫
- 與莫健共進午餐 蘇嘉全：話家常
- 市府推動鞭炮減量 五家寺廟響應
- 許瑋甯點出「不快樂」原因 大嘆科技使人疏離
- 魏應充台北 彰化兩地受審 案件不同無法折抵羈押刑期
- NBA》巫師雙槍獲火力支援 主場擒老鷹順利聽牌
- 瑞芳員山淨水場設施改善 黃國昌肯定
- 大雨、強風特報齊發！北北基宜9縣市嚴防大雨
- 三大法人買超26億 外資買超36億
- 8大戶欠稅1.9億 最久拖20年追不回
- 味全混油案 法院判決重點底加啦！
- 北市建置東區交通空品測站 全市空污實況納監控
- 徵信社員工出任務 停車怠速廢氣釀2死
- 前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底
- 苗縣請領生育津貼亡故 放寬補助
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 「雙鐵」無縫接軌 輕鬆遊集集
- 台股開盤下跌4.64點 報9851.81點
- 外籍漁工酒後打架 東港傳1北韓漁工亡
- 阿翔擁眾女神直播 沒了浩子桃花朵朵開
- （影音）鬼鬼撞到頭 他認證果然有問題
- 潑甲苯燒情敵 男患精神病改判11年
- 台股收盤上漲4.17點 報9860.62點
- 美元短壓 新興亞洲美元債進場良機
- 美政府官員：準備好退出NAFTA行政命令
- 群師連署指控不適任 女校長低調不回應
- 未注射狂犬病疫苗 苗縣祭罰3萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：足球賽嗆港人、舉政治標語 中國球迷害球隊被罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分