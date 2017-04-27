等候起飛時尿急衝廁所 達美航空竟要非裔男下機

2017-04-27 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空先前發生將亞裔乘客拖下飛機的舉動，影片引起全球關注，最近美國達美航空也發生類似事件，4月18日時，一架要從亞特蘭大（Atlanta）飛往密爾瓦基（Milwaukee）的達美航班中，一名非裔旅客漢彌爾頓（Kima Hamilton）因為在飛機等候起飛時，忍不住尿意而起身上廁所，等到回座位時，機組人員竟要求他直接下機。

綜合外媒報導，當時飛機正在跑道上等候起飛，漢彌爾頓因尿急，站起身來想要去廁所，機組人員見狀立即要漢彌爾頓回到座位上，漢彌爾頓雖強調，「當時沒有起飛，飛機是靜止的，沒有在動」，仍無奈地回到座位上坐著，但發現飛機還是靜止不動，此時他因為忍不住尿意、快速起身跑去上廁所，回座之後卻聽到機長廣播，「各位旅客您好，我們必須回到登機口強制一名乘客下機，造成不便請見諒」。

機組人員上前與漢彌爾頓溝通，請漢彌爾頓跟他一起下機，漢米爾頓在沒有發生衝突的情況下，解釋自己有買機票，而且沒有做錯什麼事，並針對自己引發的騷動表達歉意。漢彌爾頓附近的旅客羅索利諾（Mike Rosolino）拿出手機拍下過程，並對他表達支持，且周邊旅客大多認為漢彌爾頓沒有錯。

最後客機仍開回登機口，漢米爾頓被達美航空與航警盤問，漢米爾頓回憶，「當時意識到我是個問題人物，於是只好下機，下機後甚至看到有FBI的人在等我。」漢米爾頓後來獲得部分賠償，改搭西南航空，比原本預計回家時間晚了幾個小時，原先達美航空班機的其他乘客則重新登機，延誤2小時起飛。

不過達美航空的作為被機上旅客抨擊，羅索利諾的妻子克莉絲塔（Krista Rosolino）在臉書直言，如果是因為漢彌爾頓的膚色導致達美航空質疑，那她以後永遠不會再搭乘達美航空了。達美航空事後發表聲明指稱，機組員有受過良好訓練，為了保障全體乘客安全，乘客在飛航過程中遵守機組員指示是非常重要的，特別是起飛和降落時。

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