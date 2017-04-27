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爸爸銀行忙辦事 一轉頭3歲童竟遭櫃台活活壓死

2017-04-27  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南日前發生一起慘案，一名父親帶著3歲孩子前往銀行辦事，小孩子在父親沒注意時，疑似想攀爬一旁的小櫃台，結果慘遭突然倒下的櫃台砸倒，當場不省人事，送醫急救後仍回天乏術。

中媒報導指出，該起事件發生於河南信陽珠江村鎮銀行光山一分行，這名父親是在23日帶著小孩前往銀行辦事，一開始他還抱著孩子，但為了辦理一些手續便將孩子放下，結果這名小孩突然走向一旁用來填表的小櫃台，並伸出雙手疑似想攀爬上去，但失去平衡的小櫃台隨即將孩子砸倒在地。當時那名父親及一旁的工作人員雖然已在遠處看到櫃台搖搖欲墜，但仍沒有趕上，只能眼睜睜看的孩子被櫃台砸倒。

相關報導指出，被砸昏的孩子當場不省人事，事後雖緊急被送醫搶救，最終仍不治身亡，這起事故的畫面也引發一陣討論，不少人在表示看了很痛心之餘，也提到帶小孩真是一點都不能分心，只是一個不注意竟然就釀成這樣的悲劇。也有部分網友質疑，那座小櫃台一拉就倒，明顯是沒有固定好。

相關影片請見：

慘！3齡童掛銀行櫃台玩，被砸壓身亡

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  • 中國河南日前傳出，一名父親帶著3歲孩子前往銀行辦事時，小孩子疑似想攀爬一旁的小櫃台，結果慘遭突然倒下的櫃台砸倒，當場不省人事，之後雖送醫仍不治身亡。（圖擷自梨視頻）

    中國河南日前傳出，一名父親帶著3歲孩子前往銀行辦事時，小孩子疑似想攀爬一旁的小櫃台，結果慘遭突然倒下的櫃台砸倒，當場不省人事，之後雖送醫仍不治身亡。（圖擷自梨視頻）

  • 這名父親是在23日帶著小孩前往銀行辦事，一開始他還抱著孩子，但為了辦理一些手續便將孩子放下。（圖擷自梨視頻）

    這名父親是在23日帶著小孩前往銀行辦事，一開始他還抱著孩子，但為了辦理一些手續便將孩子放下。（圖擷自梨視頻）

  • 孩子被砸倒後，父親及工作人員都趕緊過來將小孩救出並查看，但之後緊急送醫仍搶救無效。（圖擷自梨視頻）

    孩子被砸倒後，父親及工作人員都趕緊過來將小孩救出並查看，但之後緊急送醫仍搶救無效。（圖擷自梨視頻）

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