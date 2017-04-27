美聯航10大改革承諾 自願下機旅客最高賠償1萬美金
聯合航空發出10大承諾，提高乘客自願下機的賠償金上限至1萬美元。（美聯社）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕美國聯合航空本月初發生用暴力將乘客拖下機的事件，引起全球撻伐。聯合航空今天宣布針對其飛航、服務及顧客尊重，提出之10項重大改革措施，將陸續在今年內開始實施，其中包含執法僅限處理涉及安危及保全的情況、除非安危或保全受到威脅，否則不會要求已經登機的顧客非自願性放棄機位，以及提高乘客自願下機的賠償金上限至1萬美元，相當於30萬台幣。
聯合航空表示，這些改革措施是公司全面檢討內部政策以及流程的重要措施，也是針對4月9日在聯合快捷航空 （United Express） 3411航班上發生的非自願下機事件的改進承諾兌現。
聯合航空10大承諾：
1.執法僅限處理涉及安危及保全的情況。
2.除非安危或保全受到威脅，否則不會要求已經登機的顧客非自願性放棄機位。
3.將提高自願下機賠償金的上限至最高10000美元。
4.成立專為顧客解決問題的團隊，向地勤人員提供創新解決方案，例如：使用鄰近機場、其他航空公司或地面交通運輸，以協助顧客到達最終目的地。
5.確保機組人員搭乘聯合航空航班，必須在飛機起飛前60分鐘完成訂位。
6.為員工提供額外的年度訓練。
7.建立一個徵求顧客自願更改旅遊計劃的自動系統。
8.減少機位超賣。
9.賦予員工權力，以便適時解決顧客服務事宜。
10.簡化處理永久遺失行李時的繁複手續，並對遺失行李的顧客採用「無條件信任」的政策。
聯合航空首席執行官奥斯卡．穆諾茨（Oscar Munoz） 表示，每一位顧客都應獲得最優質服務以及最大程度的尊重兩個星期前，我們未能達到以上標準，對此我們深表歉意。今天，我們作出具體且具意義的行動，以修補本次事件所帶來的傷害，同時確保類似事件不會再次發生。
奥斯卡．穆諾茨也表示，調查報告顯示當日很多事情出了問題，但是有一點很明確：我們的政策不符合我們的價值觀，而程序影響了我們做正確的決定。這是我們聯合航空全體員工的轉折點，我們希望成為更好，更以顧客為本的航空公司。顧客是我們所有工作的中心，而這些改革措施正是我們再次取得他們信任的開始。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 日媒解析中國新航母 2大缺陷曝光
- 部署薩德被干涉 南韓廣告批：中國狗的海賊行為
- 強國水準？ 中、港足球大戰 中國球迷大罵「X你老母」
- 不只日媒酸中國航母 印度官員：半成品威脅不大
- 花4年找回走丟愛犬 拉拉在農場吃鳳梨維生
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？
- 《繁星、個申入學交出亮麗成績單》虎高10人醫學系 黃鄭孟慈上台大
- 房屋稅今年不漲 明年地段率微調
- 偷吃王寶強妻 「小王」被爆買豪宅過爽日子
- 自由廣場》笑看張安樂耍寶
- （影音）王樂妍秀Q彈E奶 放話想露多少就露多少
- 戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明
- 黃子佼夢見孔劉 自創禁止掉麥
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 蛋再出包！台中7-11販售皮蛋 銅超標1.5倍
- 憂過溝中排倒灌 居民盼增抽水站
- 節電作戰 林全指示官員下週起儘量不穿西裝
- （影音）王樂妍尺度破表 夢想出寫真集
- 方文琳前夫組「老鬼團」 合約自加碼「不可外遇」
- 他里霧埤浮魚屍 斗南農憂稻受污
- 不是生長痛！幼童小腿痛 竟是骨腫瘤
- 對抗年改審查 監督盟號召狂Call癱瘓立委辦公室
- 3影后動人情誼！布麗拉森靠她們走出黑暗
- 三大法人買超26億 外資買超36億
- 梁聖岳受困50天奇蹟活下來 醫師這樣說…
- 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
- 味全98調和油案 不法利益6111萬將追徵
- 與莫健共進午餐 蘇嘉全：話家常
- agnès b.探險號 關注海洋生態
- 高雄套圈圈詐騙出沒 騙走婦買菜錢及金戒
- 秀「反毒背包」表清白…整包針筒掉出來
- NBA》巫師雙槍獲火力支援 主場擒老鷹順利聽牌
- 提案反酒駕初審通過 立委郭正亮盼將功贖罪
- 林志玲怎麼拍都性感 這角度網友直呼受不了
- 高鐵明增開6點北上早班車 機場捷運紫色地毯相迎
- 「拳」力出擊！ 新竹市拳擊豪取4金5銀3銅
- 葛瑞芬缺陣 爵士趁危聽牌
- 不肖業者侵權 逾4千個山寨燈具被查扣
- 自由廣場》年金改革之大官與小吏
- 戴奧辛蛋來自「鴻彰」？立委陳宜民疑衛福部又未審先判
- 前瞻條例草案初審過關 藍批：為撒錢就是要鴨霸
- 大雪山賞鳥大賽28日開跑
- 婦聯會勞軍捐爭議 學者：屬強制稅捐是國家財產
標題：美聯航10大改革承諾 自願下機旅客最高賠償1萬美金
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email