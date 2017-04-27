不只日媒酸中國航母 印度官員：半成品威脅不大
2017-04-27 17:42
〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘自製的航空母艦001A於昨（26）日下水，引起國際媒體高度關注。除了日本產經新聞認為此艘船艦性能不比遼寧號進步，綜合媒體報導，今（27）日印度國防官員也表示，001A至少還要五年才擁有攻擊實力，半成品下水不具任何實質意義。
但這名高層國防官員同時也強調，絕對不會對中國亟欲向全球海域擴張這點視而不見，解放軍取得了位於巴基斯坦的港口使用權，也在非洲設立了海軍基地。解放軍確實將海外擴張當作主要目標領域。
另外中國對東非至東南亞諸國的積極外交行動，印度也認為此舉是「包圍網」的戰略計畫。為了向外突破，印度首艘自製航艦「維克蘭特」號也正在建造當中，預定2018年服役，但美軍視察後認為系統薄弱，2023年前不可能完工。印度國防部長曼諾哈也曾表示：「一旦發生戰爭，海外的裝備和軍火運送可能都會中斷。」
根據《印度快報》報導，印度海軍正籌備建造第二艘航艦，規模接近美國核子動力航艦，目標是切斷中國前進印度洋的道路。
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