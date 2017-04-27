14年來首次正成長 日本國中生呼麻比率上升

2017-04-27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本《TBS新聞》的報導，厚生勞動省日前公布一份調查報告，在日本有使用過大麻的國中生比率，出現了14年來第一次正成長。相較兩年前的調查結果，上升了0.3％。

日本國立精神與神經研究中心的研究班，去年從全日本的國中生中，抽樣了5萬2000人進行藥物濫用的調查。調查結果竟顯示，使用過大麻的學生比率比上次調查提高了0.3％。另外，對於「是否了解大麻所帶來的健康損害」這個問題，回答「了解」的竟只有6成的國中生。

研究班認為，比起興奮劑與危險藥品的濫用，更該關注青少年的大麻濫用問題。

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