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美國性愛新趨勢 男性愛愛「偷拔」保險套

美國愈來愈多男性在做愛時，在女伴不知情的狀態下，偷拔自己身上的保險套。此種陋習日漸盛行，但許多女性認為這根本是「性侵」。（美聯社）

2017-04-27  16:17

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國最近流行起一種奇怪性愛趨勢！根據《今日美國報》報導，美國愈來愈多男性在做愛時，在女伴不知情的狀態下，偷拔自己身上的保險套。此種陋習日漸盛行，但許多女性認為這根本是「性侵」。

美國《哥倫比亞性別與法律期刊》（CJGL）上刊登的最新研究顯示，美國最近流行一種名為「潛入」（Stealthing）的性愛趨勢。

「潛入」的意思是，許多男性在性愛進行到一半時，偷拔自己身上的保險套，且未取得女方的同意，很有可能造成對方懷孕或感染性病。

更誇張的是，很多男性在網路上吹噓自己的「潛入」行徑，強調自己有「散播種子」的自然權利，並且鼓勵其他男性群起效尤。

與此同時，不少受害女性也網路上分析慘痛經驗。有受害女子表示，她可能懷孕或染病，令她感到自己受到性侵。

主導這項研究的耶魯法學院學生布蘿茲基（Alexandra Brodsky）指出，此種陋習應被視為性侵，可能違反數條民法與刑法。

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標題：美國性愛新趨勢 男性愛愛「偷拔」保險套


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