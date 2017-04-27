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味全混油案二審宣判 魏應充改判2年 距首都僅25公里 敘利亞國際機場驚傳大爆炸！ PR 新發現！關心身體健康好簡單
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距首都僅25公里 敘利亞國際機場驚傳大爆炸！

2017-04-27  14:06

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞大馬士革國際機場在稍早發生大規模爆炸，目前還未有任何傷亡消息傳出。

根據《BBC》報導，距離敘國首都大馬士革僅25公里的大馬士革國際機場，在今日發生巨大爆炸。英國慈善機構「監督團體」（The Monitoring Group）指出，該起爆炸規模驚人，就連在市區都能聽見聲響。

報導中指出，爆炸後現場燃起熊熊大火，但還沒有任何傷亡消息傳出。

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  • 敘利亞大馬士革機場在今日稍早傳出爆炸事件。圖為示意圖（圖片擷取自網路）

    敘利亞大馬士革機場在今日稍早傳出爆炸事件。圖為示意圖（圖片擷取自網路）

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