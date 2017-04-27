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《相棒》女星高樹沙耶持有大麻 判刑1年

2017-04-27  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕於知名日劇《相棒》中飾演要角的高樹沙耶，去年10月25日被警方於住宅中搜出大麻，因而與同住的兩名男子遭到警方逮捕。沖繩那霸地方法院今日對高樹沙耶判處有期徒刑1年、緩刑3年。

根據《Yahoo Japan news》報導，高樹沙耶被逮捕的當下，向警方聲稱「這不是我的東西」，但仍被警方帶回偵訊。為高樹沙耶辯護的律師提出大麻為公司職員森山繁成所有，據此主張高樹沙耶無罪，但說法不為法官採信。

根據檢方起訴書的內容，高樹沙耶和森山繁成為共犯關係，認定兩人於去年10月25日，於石垣市的住宅中持有約55克的乾燥大麻。

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  • 高樹沙耶（翻攝自網路）

    高樹沙耶（翻攝自網路）

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