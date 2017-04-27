百事可樂工廠倒塌 街道瞬間變果汁河

工廠附近街道全是果汁。（圖取自每日郵報）

2017-04-27 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南部一間屬於百事可樂的飲料工廠發生倒塌，結果數噸果汁往街道噴流，瞬間出現果汁河，當局擔心果汁流入附近河川造成污染，正在檢驗中。

外媒報導，隸屬百事可樂，位於俄羅斯南部的Lebedyansky工廠是世界第6大果汁工廠，日前發生屋頂坍塌意外，結果工廠內的果汁大量外洩，導致外面街道上全是紅棕色液體，有櫻桃、蘋果、鳳梨、芒果等口味。

報導指出，這起意外造成2名員工受傷，當局擔心果汁流入附近的唐河（Don River），已派專家採驗河水，目前尚未驗出河水有受到飲料或化學物質的污染。百事可樂表示，當地人民的安全最重要，將與當地政府合作解決危機。