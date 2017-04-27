| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
味全混油案二審宣判 魏應充改判2年 距首都僅25公里 敘利亞國際機場驚傳大爆炸！ PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

百事可樂工廠倒塌 街道瞬間變果汁河

工廠附近街道全是果汁。（圖取自每日郵報）

2017-04-27  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南部一間屬於百事可樂的飲料工廠發生倒塌，結果數噸果汁往街道噴流，瞬間出現果汁河，當局擔心果汁流入附近河川造成污染，正在檢驗中。

外媒報導，隸屬百事可樂，位於俄羅斯南部的Lebedyansky工廠是世界第6大果汁工廠，日前發生屋頂坍塌意外，結果工廠內的果汁大量外洩，導致外面街道上全是紅棕色液體，有櫻桃、蘋果、鳳梨、芒果等口味。

報導指出，這起意外造成2名員工受傷，當局擔心果汁流入附近的唐河（Don River），已派專家採驗河水，目前尚未驗出河水有受到飲料或化學物質的污染。百事可樂表示，當地人民的安全最重要，將與當地政府合作解決危機。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 百事可樂
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：百事可樂工廠倒塌 街道瞬間變果汁河


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.