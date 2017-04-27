中國處理北韓問題 港媒：將能獲3大利益

中國國家主席習近平與美國總統川普。（法新社資料照）

2017-04-27 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國在面對朝鮮問題時，改變以往過去的態度，與美國一起譴責北韓的核武發展。香港媒體認為，若中國出手解決北韓問題，可獲得3大利益。

據《香港經濟日報》報導，政治一直都是講求利益，中國這次轉變，大概在解決北韓問題後，對於中國只有利益、沒有損失。《香港經濟日報》分析出以下3大原因：

第一，北韓不斷進行試射飛彈、核武試驗，已經被全球視為國際流氓，若是中國有能力處理北韓問題，就能向世界證明，中國有成為世界領導者的能耐，還能夠凸顯美國多年來在北韓問題上的失敗。

第二，美國總統川普已經承諾，如果中國能夠幫助處理北韓問題，將會以一個誘人的貿易協定作為答謝。美國之前不再將中國列為匯率操縱國，被視為美國給中國的「甜頭」。

第三，5月中國將舉行首次「一帶一路論壇」，多國政要將參與，若是中國能現在解決北韓問題，讓朝鮮半島危機解除，使本來圍繞在中國國家戰略利益的議題能夠聚焦，不會淪為「朝鮮問題緊急會議」。