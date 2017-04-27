川普又轉彎？決定暫不終止「北美貿易協定」

川普將與加拿大、墨西哥重新協商北美貿易協定。（美聯社）

2017-04-27 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在競選期間，屢次承諾要改善對美國不友善的貿易現況，其中，廢除「北美自由貿易協定」（NAFTA）即是一項指標。但白宮在今日表示，川普不會立即終止NAFTA。

綜合外媒報導，川普已透過電話向NAFTA成員國加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），以及墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Peña Nieto）達成共識，不會立即終止NAFTA。

白宮表示，3人進行了一次「愉快且富有成效」的對話，杜魯道與潘尼亞尼托也同意，將持續加速內部程序以便重新協商NAFTA，讓彼此都能從中獲得最大利益。

川普在聲明指出，「透過重新協商讓NAFTA變得更好是我的重要任務」，強調與2國領導人對話是他的榮幸，相信最後的結果能讓3國變得更強、更好。