日本推出24K純金黑武士頭 要價上億日圓

黑武士1:1大小黃金頭像,由24K純金所製,高約30公分,將在5月4日公開販售,價格高達新台幣4300萬元。(法新社)

2017-04-27 11:28

〔即時新聞/綜合報導〕為慶祝《星際大戰》系列電影上映40周年,日本一家品牌珠寶廠商特別以24K純金製作出實體大小的黑武士頭像,這頭像將在下個月的星際大戰日(5月4日)公開販售,要價日幣1億5400萬元(約新台幣4300萬)。

根據日本《每日新聞》報導,為慶祝《星際大戰》系列電影上映40周年,日本田中貴金属珠寶公司(GINZA TANAKA)推出了該系列代表角色之一的黑武士1:1大小黃金頭像,該頭像由24K純金所製,高約30公分,重量達15公斤,該頭像將在5月4日,也就是星際大戰日公開販售,價格高達新台幣4300萬元。

廠商也同步推出40周年紀念金幣套組,裡頭含有1枚40公克及2枚30公克的紀念金幣,正反圖案不同,分別有40周年標誌、黑武士、路克的圖案,背面則刻上「星間大戰」、「暗黑卿」、「共和騎士」等漢字,限量77套,售價日幣122萬5000元(約新台幣33.3萬)。

星際大戰日(Star Wars Day),為一個非官方的紀念日,在每年5月4日慶祝;該紀念日由來是星際大戰電影中的經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),取其諧音,變成「於5月4日與你同在」(May the fourth be with you),影迷遂將這天訂為紀念日。