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日本推出24K純金黑武士頭 要價上億日圓

黑武士1:1大小黃金頭像，由24K純金所製，高約30公分，將在5月4日公開販售，價格高達新台幣4300萬元。（法新社）

2017-04-27  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝《星際大戰》系列電影上映40周年，日本一家品牌珠寶廠商特別以24K純金製作出實體大小的黑武士頭像，這頭像將在下個月的星際大戰日（5月4日）公開販售，要價日幣1億5400萬元（約新台幣4300萬）。

根據日本《每日新聞》報導，為慶祝《星際大戰》系列電影上映40周年，日本田中貴金属珠寶公司（GINZA TANAKA）推出了該系列代表角色之一的黑武士1:1大小黃金頭像，該頭像由24K純金所製，高約30公分，重量達15公斤，該頭像將在5月4日，也就是星際大戰日公開販售，價格高達新台幣4300萬元。

廠商也同步推出40周年紀念金幣套組，裡頭含有1枚40公克及2枚30公克的紀念金幣，正反圖案不同，分別有40周年標誌、黑武士、路克的圖案，背面則刻上「星間大戰」、「暗黑卿」、「共和騎士」等漢字，限量77套，售價日幣122萬5000元（約新台幣33.3萬）。

星際大戰日（Star Wars Day），為一個非官方的紀念日，在每年5月4日慶祝；該紀念日由來是星際大戰電影中的經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），取其諧音，變成「於5月4日與你同在」（May the fourth be with you），影迷遂將這天訂為紀念日。

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  • 廠商也同步推出40周年紀念金幣套組，含有1枚40公克及2枚30公克的紀念金幣，限量77套。（圖擷自《每日新聞》）

    廠商也同步推出40周年紀念金幣套組，含有1枚40公克及2枚30公克的紀念金幣，限量77套。（圖擷自《每日新聞》）

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