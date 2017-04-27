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日媒解析中國新航母 2大缺陷曝光

中國首艘自製航空母艦「001A」，26日在大連造船廠正式下水。（美聯社）

2017-04-27  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦「001A」，26日在大連造船廠正式下水，是中國第二艘下水的航母，最快在2019年正式服役。日本媒體報導，中國新航母與第一艘航母「遼寧號」一樣，存在2大缺陷，仍然無法與美軍匹敵。

根據日本《產經新聞》報導，中國新航母「001A」比起「遼寧號」的性能，並沒有顯著提高，其中包括2大缺陷。

第一，中國新航母在甲板上設置高壓蒸汽和線性馬達裝置，仍然沒有配備艦載機彈射裝置，艦載機殲15戰機需要靠自身的推力，才能夠離艦起飛，是因為受限於航母所搭載的燃料和武器重量。

第二，新航母戰機搭載數量雖然能達到20架以上，比起「遼寧號」提高許多，但與能搭載40架戰機的美軍核動力航母相比仍有很大的差距。

東京財團研究員小原凡司表示，中國仍不具備設計航母的能力，中國自製航母只是綜合其它類型船體建造經驗所設計而成。中國新航母還需要和驅逐艦及潛艇形成「一體化運用」後，才能組成航母戰鬥群，但需經過漫長的時間等待。

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