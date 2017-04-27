強國水準？ 中、港足球大戰 中國球迷大罵「X你老母」

2017-04-27 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕港超「東方龍獅」昨日在主場迎戰中超「廣州恒大」，最終以0：6落敗。但過程中「廣州恒大」球迷在場內高舉政治標語，甚至集體向香港球迷飆髒話，「東方龍獅」已就此事向官方反映。

綜合外媒報導，兩支球隊昨日於香港旺角球場對戰，雖然「恒大」以6分之差大勝對手，但有球迷在場內舉出「殲英犬、滅港毒」的標語，還集體向港人大聲怒罵「X你老母」、「漢奸」、「走狗」等不雅文字。

這樣的行為獲得不少中國網友的讚賞，認為是在教「港燦」（對港人的貶稱）怎麼做人，還大讚飆髒話的舉動充滿「正義感」。有在場人士指出，中國球迷的舉動是因為場內有港人噓中國國歌、舉香港旗。

由於比賽進行中出現政治、種族歧視標語，「東方龍獅」已在當下拍照存證，賽後向香港足總及亞洲足協委派的場監匯報，希望官方能公正調查此事並做出回應。

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