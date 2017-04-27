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南韓大選在即 文在寅民調領先第二名近1倍

民調顯示，文在寅支持率達到44.4％。（路透）

2017-04-27  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選在即，一份最新民調顯示，自由派候選人文在寅仍持續領先，支持率達到44.4％，第二名的國民之黨候選人安哲秀支持率則是22.8％，文在寅與安哲秀之間的民調差距拉大到21.6個百分點，兩者民調相差近倍。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓民調機構Realmeter今日發布最新民調，文在寅的支持續在本週下滑2.3個百分點，不過安哲秀的下滑幅度更大，達到5.6個百分點，文在寅在50歲以下選民、左翼中間選民中領先安哲秀，在傳統票倉西南地區的支持率更是超過55％。但安哲秀的威脅不僅來自文在寅，原本在60歲以上選民中具有優勢，但現在也面臨到自由韓國黨候選人洪準杓的挑戰。

目前文在寅支持率44.4％穩居第一，安哲秀以22.8％支持率位居第二，洪準杓支持率為13％，排名第三，四五名分別為正義黨沈相奵的7.5％和正黨劉承旼5.4％。

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  • 安哲秀目前陷入苦戰。（法新社）

    安哲秀目前陷入苦戰。（法新社）

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