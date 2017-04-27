美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態
2017-04-27 10:56
美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，為因應北韓情勢，川普政府於昨（26）日於白宮向參議員進行簡報，而美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）表示，卡爾文森號和駐於南韓的核動力潛艦已開始進行活動，為了因應北韓不斷的挑釁，他強調：「保持軍隊的即戰態勢非常重要」。
川普政府於昨（26）於白宮向參議員進行簡報，會議中哈里斯說明美軍動向，卡爾文森號目前正在沖繩東方海域持續北上，目前航空母艦上的艦載機能於兩小時內到達朝鮮半島，而目前住於南韓釜山的核動力潛艦密西根號也會在幾天後開始進行活動。哈里斯表示：「所有的選項都已經放在談判桌上，我們不會屈服於金正恩，必須使他回復理智」
而北韓是否會進行核試爆一直是使外界不安的危機，哈里斯也對此提出了警告：「每次試爆後，北韓對美國使用核武先發制人的能力就往前了一步。」
卡爾文森號（歐新社）
卡爾文森號（歐新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 37歲生38名子女 醫生使出絕招
- 部署薩德被干涉 南韓廣告批：中國狗的海賊行為
- 神功護體？乩童利刃刺胸膛 卻一刀斃命
- 被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
- 美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 林全裁示：前瞻絕不大量迫遷、不債留子孫
- 熱錢躲在這？ 國庫券標售夯
- 市府推動鞭炮減量 五家寺廟響應
- 自由廣場》年金改革之大官與小吏
- 美聲赴美追夢 原民小將要回報
- 桃園高中職新生少2千 私校拚特色招生
- 新北》轉型求生 庇護工場變觀光花園
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Rise in NT dollar expected to hurt life insurance firms
- 基隆》曾淪為街友 清潔工獲選模範勞工
- 百年靈道格拉斯DC-3抵台 紀念錶限量
- 是否附隨組織 婦聯會聽證會今登場
- 張忠謀交棒？劉德音、魏哲家列董事候選人
- 全中運》連3年單打「桌」金 林昀儒果然神
- 吉安干城地下道如迷宮 地方盼拆
- 《熱愛登山情侶》梁聖岳 單車遊中國 劉宸君 休學爬聖山
- 女裝扮上癮！男神綁馬尾美美der
- 夾心女《夢裡》飆戲躁鬱弟 莫允雯逼哭劇組
- 國小教師甄試加考英文？ 教局：只是加分項目
- 害鄭文燦斷肋骨 反年改成員：只不過吃燒餅掉芝麻而已
- 英超》巴頓涉賭遭禁賽18個月 自行宣布退休
- 多數民眾支持 分流下月續辦
- 他里霧埤浮魚屍 斗南農憂稻受污
- 自由廣場》誰說台灣地位未定？
- 南亞科Q1EPS1.19元 毛利率衝過4成
- 民調：國民黨杯葛前瞻計畫作為 50.3％不認同
- 奶茶妹94狂！聚會請來美國半個時尚圈
- KYOHEI腳底按摩有陰影
- 足球也有輔助判決了！明年世界盃啟用「影像助理裁判」
- 元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～
- （影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私
- 戴奧辛蛋來自「鴻彰」？立委陳宜民疑衛福部又未審先判
- 「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
- Q1EPS 聯電0.19元 矽品0.32元
- 出遊新選擇！雙鐵將於6月起 陸續推出親子車廂
- MLB》苦熬9年 非洲史上首位大聯盟球員誕生（影音）
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分