| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉「印股票換鈔票」吸金逾億 名醫李光輝被訴
 首頁 > 國際

美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態

美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）（美聯社）

2017-04-27  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，為因應北韓情勢，川普政府於昨（26）日於白宮向參議員進行簡報，而美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）表示，卡爾文森號和駐於南韓的核動力潛艦已開始進行活動，為了因應北韓不斷的挑釁，他強調：「保持軍隊的即戰態勢非常重要」。

川普政府於昨（26）於白宮向參議員進行簡報，會議中哈里斯說明美軍動向，卡爾文森號目前正在沖繩東方海域持續北上，目前航空母艦上的艦載機能於兩小時內到達朝鮮半島，而目前住於南韓釜山的核動力潛艦密西根號也會在幾天後開始進行活動。哈里斯表示：「所有的選項都已經放在談判桌上，我們不會屈服於金正恩，必須使他回復理智」

而北韓是否會進行核試爆一直是使外界不安的危機，哈里斯也對此提出了警告：「每次試爆後，北韓對美國使用核武先發制人的能力就往前了一步。」

卡爾文森號（歐新社）

卡爾文森號（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 卡爾文森號 核試爆 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.