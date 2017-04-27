美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態

美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）（美聯社）

2017-04-27 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，為因應北韓情勢，川普政府於昨（26）日於白宮向參議員進行簡報，而美軍太平洋司令部司令哈里·B·哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）表示，卡爾文森號和駐於南韓的核動力潛艦已開始進行活動，為了因應北韓不斷的挑釁，他強調：「保持軍隊的即戰態勢非常重要」。

川普政府於昨（26）於白宮向參議員進行簡報，會議中哈里斯說明美軍動向，卡爾文森號目前正在沖繩東方海域持續北上，目前航空母艦上的艦載機能於兩小時內到達朝鮮半島，而目前住於南韓釜山的核動力潛艦密西根號也會在幾天後開始進行活動。哈里斯表示：「所有的選項都已經放在談判桌上，我們不會屈服於金正恩，必須使他回復理智」

而北韓是否會進行核試爆一直是使外界不安的危機，哈里斯也對此提出了警告：「每次試爆後，北韓對美國使用核武先發制人的能力就往前了一步。」

卡爾文森號（歐新社）