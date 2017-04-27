人造子宮成功了！科學家讓早產小羊健康存活
2017-04-27 10:19
羔羊在人造子宮中，正常發育，各項健康指標穩定，也沒有其他並發症。（圖擷自《The Guardian》）
〔即時新聞／綜合報導〕科學家最近研發出了一種人造子宮，這種裝滿透明液體的容器可以幫助早產兒在子宮外存活，目前，這種人造子宮已成功讓產前羔羊存活下來並持續發育，若這項技術成熟，運用在人類身上，可望增加早產兒的生存機會及健康發展。
綜合外媒報導，美國賓州費城兒童醫院胎兒外科醫師佛雷克（Alan Flake）在《自然通訊》上（Nature Communications）發表這次成果，研究人員製作出一個類似子宮的容器，在其中註入溫水和鹽，模擬孕期子宮羊水，將早產羔羊置入，並透過專門管道，每天注入定量「羊水」，確保裡頭羔羊獲得新鮮補給，由於羔羊沒辦法透過母體獲取氧氣與血液，實驗團隊利用特製的「人工胎盤」將這些養分透過類似臍帶的管子輸入。
6頭相當於23週人類早產兒大小的羔羊被放入人造子宮中，牠們全部正常發育，各項健康指標穩定，也沒有其他並發症。
研究團隊認為，這一系統可以有效提高早產兒的生存率，一般早產兒被迫降生時，要靠自己尚未發育完全的肺進行呼吸，這經常引起肺部感染，導致死亡；據統計孕期23週之前出生的早產兒存活率幾乎為零，23週早產兒存活率為15%，24週存活率為55%，25週存活率為80%，存活下來的寶寶還得面臨終生殘疾的風險。
佛雷克表示，他們無意取代人體子宮或挑戰胚胎生存極限，只是希望人造子宮可以成為嚴重早產胎兒的治療手段之一，延長23週至24週早產胎兒待在模擬母體內的時間，從而提高它們的存活率。
目前，研究團隊已經與美國食品和藥物管理局（FDA）開始商談，希望能在3至5年內展開人體實驗。
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