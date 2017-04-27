悲！狗狗幫醫病 慘遭精神病患連開5槍虐殺

狗醫生坎姆被一名退役的女兵和男友虐殺。（圖擷取自Justice For Cam臉書）

2017-04-27 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一隻狗，專門替人治療抑鬱等精神疾病，日前卻被一名退役的女兵和男友虐殺，還拍下影片，記錄狗被射殺的過程。

綜合媒體報導，23歲的退役女兵羅琳斯（Marinna Rollins）和25歲的男友恒（Jarren Heng），本月中將名為坎姆（Cam）的狗醫生帶到一處樹林，把牠綁在樹上，將其拳打腳踢，並用步槍向坎姆開5槍，最後把屍體拖至一處淺坑埋葬。羅琳斯在埋葬坎姆時說，「我是真的愛你，你是我的狗狗，你是一隻好狗。」

羅琳斯之前在駐韓美軍服役，因為患有「創傷後壓力症候群」（PTSD）而提早退伍，並且獲得專門治療精神疾病的狗醫生坎姆，協助讓她病情康復。

目前羅琳斯和其男友已被警方逮捕，並分別以1萬美元（約新台幣30萬元）及5000美元（約新台幣15萬元）保釋，但經過愛護動物人士抗議下，以提高至2萬5000美元（約新台幣75萬元）。

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