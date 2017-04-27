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中國千億富豪被抓 傳是鄧小平的孫女婿

中國千億富豪安邦集團董事長吳小暉傳遭逮捕。（圖擷取自網路）

2017-04-27  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國又有千億富豪遭到逮捕，據報導，安邦保險董事長吳小暉被懷疑掏空公司，移轉資金逾千億人民幣（約合4500億台幣），入境中國後即遭調查人員帶走，不過，官方尚未證實及公布扣押吳小暉，但在中國頂級政商圈已快速傳開。

包括《明鏡郵報》、《博聞社》等媒體報導，吳小暉是以海外收購名義向外移轉資產，從2014年起陸續併購美國及歐洲多家酒店及保險公司，包括美國信保人壽、喜達屋集團等，共涉金額逾240億美元（約 7200億台幣）；在吳小暉遭逮捕後，安邦海外投資已全部叫停。

而吳小暉在今年 1月才被《紐約時報》爆，於去年11月16日跟當時的美國準總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）在紐約共進晚餐，商談合作案，而這件事也引起美國政圈非議，認為沒有利益迴避，可能影響美國整體利益。

據報導，吳小暉曾是中國前領導人鄧小平的孫女婿，雖然已經離婚，仍打著鄧家名號在外做生意，被歸為太子黨；他之前長期留置海外，最近才以為安全返國，不過，一回國被逮捕，吳小暉被扣押的消息尚未獲得官方公佈，但在中國頂級政商圈傳開。

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