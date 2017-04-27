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海邊漂來巨大翻肚魚屍 竟是7.6公尺「姥鯊」

鯊魚屍體相當巨大。（圖取自鏡報）

2017-04-27  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕海邊偶爾可以看見翻肚的魚屍，但7.6公尺長的魚屍可就不常見了。近日一名攝影師在英國南部海邊拍到了死去的姥鯊（basking shark），畫面相當難得。

《BBC》報導，攝影師Matthew Facey日前在英國南端Mevagissey，聽聞海邊出現一隻死亡的「鯨魚」，他到場拍攝後，有在釣魚的友人跟他說這是隻雌的姥鯊，已經死去一段時間，沒有明顯外傷。

報導指出，專家指出姥鯊死後屍體通常會下沉，因此這次相當難得，約莫一年只可能見到一次。

《維基百科》資料顯示，姥鯊（象鮫）是已知最大的鯊魚之一，僅次於鯨鮫，一般體長可達6公尺，偶爾能見超過8公尺甚至超過9至10公尺的個體。姥鯊是被動的濾食性動物，因為低繁殖率以及過分捕獵，面臨滅絕危險，台灣花蓮在2004年曾捕獲過長約9.6公尺體重6.2噸的姥鯊。

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  • 屍體屬於姥鯊。（圖取自鏡報）

    屍體屬於姥鯊。（圖取自鏡報）

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