亂倫能抗心臟病？ 研究：這裡的人罹病風險降低
2017-04-27 08:35
一項外國研究發現，巴基斯坦一個漁村因長年進行堂表兄弟姊妹通婚，導致當地居民失去了APOC3基因，因此降低他們罹患心臟病機率。照片與新聞事件無關。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕近親性交是指在近親之間所發生的性行為，一向被現代社會視為亂倫禁忌。有外媒報導，一項最新外國研究發現，巴基斯坦一個漁村因為長年進行堂表兄弟姊妹通婚，導致當地居民失去了「APOC3」基因，因此降低他們罹患心臟病的機率。
據《每日星報》報導，一群科學團隊針對巴基斯坦一個小漁村進行研究，由於村民流行表兄弟姊妹通婚，研究發現，當地超過1800位居民都沒有「APOC3」基因，他們不像一般人吃高熱量食物後，容易產生血漿甘油三酸酯，這代表沒有「APOC3」基因的村民罹患心臟疾病風險比較低。
來自丹麥的研究員沙辛（Danish Saleheen）表示，這個漁村的居民因為近親通婚而失去APOC3基因，也讓當地人民罹患心臟病的狀況減低，這項研究未來有助於心臟代謝疾病的治療發展。
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