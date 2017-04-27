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花4年找回走丟愛犬 拉拉在農場吃鳳梨維生

吃鳳梨的薩米。（圖取自每日郵報）

2017-04-27  07:51

〔即時新聞／綜合報導〕寵物對許多家庭而言，猶如家人一般重要，國外有一戶人家飼養的拉布拉多愛犬在4年前失蹤，近日終於被找到，獸醫師從牠牙齒的磨損方式判斷，這隻拉拉應該是以附近農場的鳳梨維生。

外媒報導，4年前，當時3歲的拉布拉多犬薩米（Sammy）在澳洲布里斯班以北的野馬山（Wild Horse Mountain）散步時失踪。牠的主人Aubrey Lee在臉書上建立社團，請大家幫忙尋找薩米，4年來有許多人關心這件事，Aubrey Lee也從未放棄找尋。

報導指出，4年後，已經7歲的薩米被當地走失寵物臉書群組的管理員Lauren尋獲。獸醫師表示，薩米腿部有傷口需要手術治療，其他健康狀況大致良好，獸醫師從牠牙齒的磨損方式判斷，薩米應該是依靠附近農場鳳梨為生。

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  • 小主人開心地擁抱牠。（圖取自每日郵報）

    小主人開心地擁抱牠。（圖取自每日郵報）

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