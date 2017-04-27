神功護體？乩童利刃刺胸膛 卻一刀斃命

2017-04-27 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕泰國25歲乩童提普力（Theprit Palee）深受清邁當地居民愛戴，週二祭祖儀式中，他熟練的表演刀槍不入，拿1把刀朝自己胸部刺下去，卻意外刺斷心臟血管，因大量失血喪命。

英國《太陽報》報導，過去6、7年提普力經常表演這項神功護體使刀槍不入的驚險動作，以往用利刃插胸，刀子都會折斷，他未傷毫髮，但這次刀子插入胸膛數秒後，他拔出隨即倒地，送醫不治。

（影片取自YouTube）