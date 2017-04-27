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恐怖組織也鬧內鬨 IS與塔利班激戰至少91死

有外媒報導指出，IS在阿富汗的分支組織於25日與當地恐怖組織「塔利班」爆發激烈衝突，造成雙方至少91人死亡。（路透）

2017-04-27  06:52

〔即時新聞／綜合報導〕激進組織「伊斯蘭國」（IS）自從在伊拉克、敘利亞遭受嚴重打擊後，不少成員便轉入阿富汗發展。有外媒報導指出，IS在阿富汗的分支組織於當地時間25日與當地恐怖組織「塔利班」（Taliban）爆發激烈衝突，造成雙方至少91人死亡。

綜合外媒報導，阿富汗官員表示，IS於25日攻擊阿富汗朱茲詹省（Jawzjan）北部的塔利班神學士，造成塔利班陣營76人死亡、56人受傷，IS方面則有15人死亡、12人受傷，由於衝突發生在偏遠地區，因此沒有接獲平民傷亡的情報。

IS組織自從2014年底開始，就從朱茲詹省等阿富汗邊境地區逐漸滲透，推估目前阿富汗國內有7000至8500名IS成員，IS更與當地恐怖組織「塔利班」爭奪勢力範圍屢屢爆發衝突。

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  • 目前阿富汗國內有7000至8500名IS成員，IS更與當地恐怖組織「塔利班」爭奪勢力範圍屢屢爆發衝突。（圖截自網路）

    目前阿富汗國內有7000至8500名IS成員，IS更與當地恐怖組織「塔利班」爭奪勢力範圍屢屢爆發衝突。（圖截自網路）

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