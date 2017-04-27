37歲生38名子女 醫生使出絕招

多產夫妻共生下38名子女，而婦人（穿黑色上衣）年僅37歲。（取自《TUKO》）

2017-04-27 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達婦人納巴坦齊（Mariam Nabatanzi）年僅37歲，卻已是38名子女的媽，由於經濟狀況不佳，醫生決定切掉她的子宮，斷絕她再懷孕的可能性。

《德新社》報導，納巴坦齊原本生了18名子女後，就打算不再生了，但避孕器讓她感到不舒服，後來繼續生，醫生使出斷然措施，要將她子宮切除。更慘的是她的先生沒有支撐家裡經濟，她必須獨力扶養一大群子女，引發外界關注，目前當地議員動用公帑提供種子，讓她種玉米養活一家人。

報導指出，這對多產夫妻共生下6對雙胞胎、4對3胞胎、3對4胞胎及2個單胎，其中10名是女生，38名小孩年紀最大的是23歲，最年幼的是4個月嬰兒。