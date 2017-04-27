美軍試射洲際飛彈 加州發射落點馬紹爾

2017-04-27 04:12

〔中央社〕朝鮮半島情勢緊繃之際，美國空軍在今天子夜零時3分許，自加州范登堡空軍基地，試射義勇兵三型（Minuteman III）無武裝洲際彈道飛彈，飛行6759公里後落在馬紹爾群島。

根據美國空軍全球打擊司令部（Air Force GlobalStrike Command）表示，發射指令是由美國海軍的E-6水星（E-6 Mercury）潛艇通信中繼機，機載的空中發射控制系統（Airborne Launch Control System, ALCS）下達。

因美國海軍核動力潛艦密西根號（USS Michigan SSGN 727）日前已泊靠南韓釜山港，這回美軍的飛彈試射，由海軍的E-6對空軍基地的飛彈下達發射指令，展現了海空聯合作戰的戰力。

美國空軍指出，試射的是無武裝飛彈，但內建記錄飛行歷程數據的非爆酬載（nonexplosive payload）顯示，試射的義勇兵三型飛行了6759公里，最後落點在馬紹爾群島（Marshall Islands）瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）。

美國空軍說，義勇兵三型洲際彈道飛彈服役已屆一甲子，但它的準度與精確度逐年改良，這次的飛彈試射展現了國家的核武戰力與實力。

因北韓軍方曾聲稱，北韓的KN-08飛彈射程超過1萬公里，可攻擊美國本土如西岸大城洛杉磯等城市，而這次美軍飛彈試射的范登堡空軍基地，即位於洛杉磯市西北方約130公里處，頗有向北韓示警的意味。