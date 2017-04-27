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川普將公布稅改細節 企業稅砍至15%

2017-04-27  00:14

〔中央社〕川普政府準備在今天揭示眾所期待的稅改計畫，其中將把企業稅下砍至15%，是美國史上「最大幅度的稅賦削減」。

不過，此一稅改計畫恐將在國會面臨障礙，包括來自同黨議員的反彈；國會議員對川普稅改計畫讓早已飆升的赤字出現雪上加霜效應的可能性，立場劇烈分歧。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在談到這項稅改計畫時說：「這將是美國史上最大幅度的減稅，及最巨大的稅務改革。」

梅努欽說，政府希望能促國會盡快通過這項稅改，但梅努欽拒絕訂下期限。

梅努欽今天稍後將在白宮公布這項稅改計畫的細節，他證實新聞報導所說，「企業稅將下調至15%」的事情。

梅努欽指出，「我們已原則同意所要做的事，稅改細節仍在敲定之中。」

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