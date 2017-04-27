梅蘭妮亞生日快樂！ 川普推特發文為愛妻慶生

美國總統川普在推特上發圖文為老婆梅蘭妮亞慶生。（圖擷取自川普推特）

2017-04-27 00:06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞·川普26日歡度47歲生日，總統老公川普特地在他最愛的推特上發文與照片為愛妻慶生。

梅蘭妮亞是川普的第3任妻子，1970年4月26日生於斯洛維尼亞，為美國有史以來第2位生於海外的第一夫人。梅蘭妮亞從小就擔任模特兒工作，1996年轉往紐約發展，2005年與川普結婚，隔年生下兒子巴隆，為川普的第3子。