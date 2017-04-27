| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
 首頁 > 國際

梅蘭妮亞生日快樂！ 川普推特發文為愛妻慶生

美國總統川普在推特上發圖文為老婆梅蘭妮亞慶生。（圖擷取自川普推特）

2017-04-27  00:06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞·川普26日歡度47歲生日，總統老公川普特地在他最愛的推特上發文與照片為愛妻慶生。

梅蘭妮亞是川普的第3任妻子，1970年4月26日生於斯洛維尼亞，為美國有史以來第2位生於海外的第一夫人。梅蘭妮亞從小就擔任模特兒工作，1996年轉往紐約發展，2005年與川普結婚，隔年生下兒子巴隆，為川普的第3子。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 梅蘭妮亞 生日 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：梅蘭妮亞生日快樂！ 川普推特發文為愛妻慶生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.