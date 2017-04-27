| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
尼泊爾山難救回梁聖岳 劉宸君3天前才過世 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
 首頁 > 國際

NASA太空船「卡西尼」 衝進土星環進行最後任務

美國太空總署的無人太空船「卡西尼」，26日傍晚首次開始穿越土星與土星環間的未探索區域，進行自毀前的最後一次任務。（法新社）

2017-04-27  00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署的無人太空船「卡西尼」（Cassini），26日傍晚首次開始穿越土星與土星環間的未探索區域，進行自毀前的最後一次任務，卡西尼目前已和NASA失去聯繫，科學家將等待一天才可得知首次穿越土星環是否成功。

綜合外媒報導，NASA早前表示，卡西尼預計在台灣時間26日傍晚5時「俯衝」前進土星與土星環之間。26日Google首頁畫面也特地為此紀念。但因通過時飛行速度超過11.2萬公里每小時，卡西尼不僅會與NASA中斷聯繫，還有損壞風險。

最新消息指出，卡西尼目前已進入土星與土星環之間，和NASA失去聯繫，卡西尼是否在此期間受損，工程師和科學家要等到週四（27日）與其聯繫才會得知。

卡西尼於1997年發射升空，於2004年抵達土星開始出任務，在升空20年後，卡西尼在22日展開最後任務：連續穿越土星環22圈，探索未知區域。最後將9月15日傳回最後一筆資料後，墜毀於土星。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NASA 卡西尼 土星 土星環 美國太空總署
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：NASA太空船「卡西尼」 衝進土星環進行最後任務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.