NASA太空船「卡西尼」 衝進土星環進行最後任務

美國太空總署的無人太空船「卡西尼」，26日傍晚首次開始穿越土星與土星環間的未探索區域，進行自毀前的最後一次任務。（法新社）

2017-04-27 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署的無人太空船「卡西尼」（Cassini），26日傍晚首次開始穿越土星與土星環間的未探索區域，進行自毀前的最後一次任務，卡西尼目前已和NASA失去聯繫，科學家將等待一天才可得知首次穿越土星環是否成功。

綜合外媒報導，NASA早前表示，卡西尼預計在台灣時間26日傍晚5時「俯衝」前進土星與土星環之間。26日Google首頁畫面也特地為此紀念。但因通過時飛行速度超過11.2萬公里每小時，卡西尼不僅會與NASA中斷聯繫，還有損壞風險。

最新消息指出，卡西尼目前已進入土星與土星環之間，和NASA失去聯繫，卡西尼是否在此期間受損，工程師和科學家要等到週四（27日）與其聯繫才會得知。

卡西尼於1997年發射升空，於2004年抵達土星開始出任務，在升空20年後，卡西尼在22日展開最後任務：連續穿越土星環22圈，探索未知區域。最後將9月15日傳回最後一筆資料後，墜毀於土星。