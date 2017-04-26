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回不去了... 日本福島居民憂輻射 近8成無意回鄉

根據福島政府的最新調查，自願離開福島到其他地區生活的民眾，約8成無意回鄉生活。圖為一名女性在上月311地震滿6週年當天，在福島向罹難者致意。（法新社）

2017-04-26  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本311地震上月已滿6週年，遭到海嘯、核災重創的福島縣，有大量居民離開家園，根據當地政府的最新調查，自願離開福島到其他地區生活的民眾，約8成無意回鄉生活。

日本《每日新聞》報導，福島縣自願撤離居民的住房補貼金在今年3月底結束，當局表示因為福島縣正在進行去污工作等，生活環境秩序良好。但負責進行回鄉意願調查的官員說，自願撤離的居民仍擔心輻射汙染，有許多人已將生活重心轉移到遷居地。

該項調查以接受住房補貼金的1萬2239戶為對象，其中有5719戶離開福島縣居住。但僅4781戶對此調查表態，78.2%表示將在撤離地繼續生活，無意回鄉，3.5%表示會搬家，但不會回福島，只有18.3%受訪戶表示打算搬回家。

福島縣知事內堀雅雄表示，他們將努力創造一個人們可安心生活的環境，讓撤離人員將來願意回鄉。

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